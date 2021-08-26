Новая жизнь: Канье Уэст подал документы на смену имени

Звезды / Новости 26 августа 2021

Cosmo

Кто-то шутит о том, что многие девушки после болезненного расставания решаются на кардинальную смену имиджа — в частности, на старое-доброе каре. А вот Канье Уэст решил пойти еще дальше и начать новую главу своей жизни с... новым именем. Так, на днях стало известно, что рэпер, который недавно развелся со своей супругой Ким Кардашьян, подал документы на смену имени в Верховный суд Лос-Анджелеса — артист пожелал, чтобы теперь в его официальных документах фигурировало короткое имя Йе (Ye).

Так Канье уже давно называют друзья, а само имя, которое дало название альбому рэпера в 2018 году, имеет религиозный подтекст — это наиболее часто используемое слово в Библии, которое означает «ты».

Что ж, приятно познакомиться, Йе!