Новые друзья: Марго Робби пригласила на ужин принца Гарри и Меган Маркл

Звезды / Новости 18 февраля 2020

Cosmo

После переезда Меган и Гарри в Канаду множество голливудских звезд хотят завести с ними дружбу. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, по слухам, уже ходят с ними на двойные свидания, а Мадонна даже предлагала паре свою квартиру в Нью-Йорке. А совсем недавно еще одна голливудская красотка рассказала о желании подружиться с королевской парой.

В интервью People, актриса Марго Робби рассказала, что была бы не прочь поужинать с Гарри и Меган в Лос-Анджелесе. Таким образом девушка хочет поддержать супругов в тяжелый период. По ее словам, переезд в Канаду был хоть и не простым, но правильным решением.

Нам кажется, это очень мило с ее стороны. А как ты думаешь, Гарри и Меган приняли бы приглашение?