Новые подробности из книги о Гарри и Меган: «Семена Megxit были посеяны еще до свадьбы»

Звезды / Новости 12 июня 2020

Cosmo

Уже этим летом свет увидит автобиография принца Гарри и Меган Маркл, которая успела стать бестселлером по версии Amazon еще до старта продаж. Первые экземпляры книги уже попали в руки «избранных» и раскрыли нам новые подробности скандального отделения Гарри и Меган от королевской семьи.

Один из тех, кто уже ознакомился с книгой, анонимно рассказал изданию The Sun, что «семена Megxit были посеяны еще до того, как они поженились. По правде говоря, Гарри долгое время был глубоко несчастен».

Не терпится ознакомиться с cамой книгой и наконец узнать всю правду.