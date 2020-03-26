Новые подробности: как 71-летний принц Чарльз переносит коронавирус

Звезды / Новости 26 марта 2020

Cosmo

Вчера стало известно, что 71-летний принц Чарльз болен коронавирусом — его тест показал положительный результат. Об этом сообщил Кларенс-хаус в официальном заявлении. Герцогиня Корнуольская Камилла, чей тест на Covid-19 оказался отрицательным, переехала в другой район поместья Балморал в Шотландии и лично с мужем не контактирует. А сегодня в сети появились новые подробности о самочувствии принца Уэльского.

«Камилла придерживается всех рекомендаций врачей, пока Чарльз лечится. Она переживает за него, но знает, что у него хорошее настроение и он продолжает работать из дома. Принц Уэльский не хочет всей этой шумихи вокруг его болезни, так как от коронавируса страдают тысячи людей, и некоторые гораздо сильнее, чем он», — сообщают инсайдеры.

Достойно уважения.