Новые последствия: фигуры Меган и Гарри убрали с музея мадам Тюссо

После недавнего резонансного заявления Меган и Гарри о сложении королевских полномочий, в СМИ то и дело обсуждают причины, реакцию и последствия этой ситуации. Так, вчера стало известно, что из музея мадам Тюссо убрали фигуры Меган и Гарри. Теперь экспозиция состоит из фигур Елизаветы Второй, принца Филиппа, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

We’ve got to respect their wishes ‍♂️ #Megxit pic.twitter.com/mb936VcqRd