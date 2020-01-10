Новые последствия: фигуры Меган и Гарри убрали с музея мадам Тюссо
После недавнего резонансного заявления Меган и Гарри о сложении королевских полномочий, в СМИ то и дело обсуждают причины, реакцию и последствия этой ситуации. Так, вчера стало известно, что из музея мадам Тюссо убрали фигуры Меган и Гарри. Теперь экспозиция состоит из фигур Елизаветы Второй, принца Филиппа, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
We’ve got to respect their wishes ♂️ #Megxit pic.twitter.com/mb936VcqRd— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) 9 січня 2020 р.
Вместе с тем, администрация музея заявила, что герцоги Сассекские — одни из самых популярных персонажей в музее. Поэтому, их просто переставят в другое место.
Что ж, интересное решение администрации музея.