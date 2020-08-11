Новина дня: Сергій Притула балотуватиметься у мери Києва від партії «Голос»

Звезды / Новости
11 августа 2020
Cosmo

Новина, про яку сьогодні говорять всі: Сергій Притула балотуватиметься у мери Києва від партії «Голос». Про це шоумен та телеведучий повідомив під час з`їзду партії. 

«Мені не байдуже те, що відбувається в Києві, бо я тут живу. Я не просто тут живу: я створив тут сім`ю, виховую дітей, працюю, сплачую податки. Київ — це мій дім, і для мене вкрай важливим є відчуття затишку і безпеки у моєму домі. Для мене не байдужа чиста вулиця, чистий під`їзд чи чисте повітря. Для мене не байдуже, з яким настроєм мої діти вирушають кожного ранку до школи чи садочка, і з яким повертаються назад. Мені не байдуже, чи не сиплеться у лікарні на голову штукатурка зі стелі. Як будь-яка нормальна людина, я хочу бачити кращий Київ: чистий, безпечний, інклюзивний, незагазований, з розумним будівельним плануванням, а не захаращений. Я хочу бачити Київ, в якому люди не старіють в заторах», — відзначив Притула. 

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Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula
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