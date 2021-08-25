Новина дня: у Святослава Вакарчука народився син

Звезды / Новости
25 августа 2021
Cosmo

Новина дня: Святослав Вакарчук, який нещодавно оголосив про розлучення зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, вперше став батьком. Інформацію про те, що у співака та його нової обраниці народився син, офіційно підтвердила прес-служба артиста. 

«Так, у Святослава народився син — Іван Святославович Вакарчук. Хлопчик названий на честь батька Святослава. Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя. Єдине зазначимо, що інформація щодо 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності», — зазначила у своєму Facebook піар-менеджерка гурту «Океан Ельзи» Вікторія Хоменко. 

Вітаємо!

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Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
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