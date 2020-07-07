Новый альбом подождет: как Рианна планирует заработать миллиард на новой косметике

Звезды / Новости 7 июля 2020

Cosmo

Видимо, Рианна настолько увлеклась продвижением собственных брендов белья, одежды и косметики, что на новые музыкальные творения сил у звезды уже не остается. Как сообщают зарубежные СМИ, ситуация с коронавирусом отразилась на планах Рианны и она поняла, что бьюти-бизнес принесет ей больше денег, чем новые синглы и концерты.

«Ее девятый альбом пока отложен на неопределенное время. Она планирует хочет зарабатывать на бьюти-сфере и планирует выпуск новой линии уходовой косметики. Ее бельевой бренд также пользуется спросом, поэтому у нее серьезные планы. Когда бы она не публиковала фото в своих изделиях, продажи мгновенно растут», — рассказал изданию The Sun близкий к Рианне источник.

«Поклонники все же надеются, что Рири выпустит новый альбом. Сейчас она сосредоточена на процветании своего бизнеса. Цель Рианны — стать миллиардером», — также отметил инсайдер.