Новий етап: 59-річний Шон Пенн таємно одружився з 28-річною акторкою

Звезды / Новости 3 августа 2020

Cosmo

Карантин змусив нас переосмислити велику кількість речей. Зокрема, деякі зірки та навіть члени британської королівської родини вирішили не чекати його завершення, аби влаштувати розкішну весільну церемонію, та обмінялися обітницями у невеликому колі близьких та друзів. Днями до рядів цих романтичних пар приєдналися 59-річний Шон Пенн та його 28-річна кохана, акторка Лейла Джордж.

Про те, що закохані, котрі зустрічаются з 2016 року, стали чоловіком та дружиною, стало відомо завдяки публікації в Instagram їхньої подруги, що була присутня на церемонії. Дружина продюсера фільму «Чорний лебідь» Майка Медавоя Ірена привітала зірок з важливою подією та відзначила, що вони справжні «партнери по духу». Щаправда, пізніше пост було видалено.

Вітаємо закоханих з новим життєвим етапом!