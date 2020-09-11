Новый этап: Меган Фокс познакомила нового бойфренда с детьми

Звезды / Новости 11 сентября 2020

Cosmo

Меган Фокс, которая уже несколько месяцев встречается с Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), не спешила знакомить нового возлюбленного с детьми — они в основном проводили время со своим отцом Брайаном Остином Грином. Однако, кажется, отношения самой обсуждаемой парочки перешли на новый уровень: как сообщают инсайдеры, недавно Меган все же решила представить нового бойфренда своим сыновьям. По их словам, нынешний муж актрисы (напомним, она все еще не разведена с Остином Грином) отнесся к этому достаточно настороженно, однако не стал усугублять и так непростые отношения с женой.

Впрочем, анонимные источники также отмечают, что о том, чтобы завести общих детей или пожениться, Меган и Колсон пока не думает. «Еще слишком рано — и для них, и для детей Меган, и для Брайана», — говорят они.