Новый год для бьютиголиков: небанальные идеи подарков девушкам

Красота / Новинки
Cosmo
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Маме, подруге, возлюбленной, коллегам — они понравятся всем!

Новогодние сувениры, наборы не всегда нужных безделушек, мягкие игрушки. Это лишь начало списка подарков, которые вряд ли захочет найти под ёлкой хоть одна девушка. Продолжать не будем. Перейдем сразу к стоящим идеям новогодних сюрпризов. Красивым, небанальным, действительно полезным и универсальным. Список таких подарков составили в школе визажа MakeUpMe Academy.

Обучение макияжу для себя

Время исключительно для себя и своей красоты — то, что сегодня в дефиците, а поэтому и в особенном почете у современной девушки. А если это время, проведенное с пользой такой вариант подарка можно смело причислить к беспроигрышному.

В MakeUpMe Academy советуют дарить маме, подруге, любимой или коллегам курс self-мейкапа. Это 3 часа наедине с визажистом, полностью посвященных красоте. Посетительнице мастер-класса расскажут о сезонном уходе за лицом и мастхевах skincare именно для ее типа кожи, научат создавать идеальный тон, проведут ревизию косметички — уберут бесполезные и посоветуют достойные продукты. В зависимости от выбранного мастер-класса визажист также покажет, как создать идеальный макияж глаз и губ, новогодний образ или мейкап в стиле no makeup. И, конечно, эти приемы отработают на практике.

Бьюти-девичник с подругами

Время для себя, но в компании любимых подруг или коллег. Праздничная атмосфера и новые знания о бьюти-приемах и трендах. Все это в MakeUpMe Academy легко вместили в один формат — бьюти-девичник.

Это вечеринка, где не просто веселятся, а веселятся с пользой! Вечеринка, ради которой не нужно ждать наступления ночи или выходных — просто выбери любое удобное время. Это идеальный подарок для компании подруг или женского коллектива. Вместе с визажистом вы научитесь создавать идеальный макияж и подберете свою косметику.

Кстати, в конце этой party не бывает фото, за которые стыдно. Только стильные снимки от профессионального фотографа. А еще — игристое и угощения.

Новая профессия

Новый год не зря принято считать идеальным периодом для изменений, смелых шагов и новых знаний. Сертификат на профессиональные курсы в MakeUpMe Academy — возможность освоить новую профессию и стать частью бюти-мира.

Всего за месяц овладеть профессией визажиста можно на курсе MakeUp Basic Pro. За это время студенты получают теоретическую базу и под руководством лучших визажистов Украины оттачивают makeup-приемы на практике. Узнать всё о волосах и научиться работать с ними в самых востребованных техниках можно на курсе по укладкам Hair style. Всего 2 дня интенсивного обучения на курсе Brow Intensive понадобится, чтобы освоить профессию brow-мастера и получить билет в новую сферу. 

Для девочек, которые еще со школы мечтают работать в бьюти, в Академии создали курс School basic. Его цена гораздо доступнее, а список звездных преподавателей и знаний, которыми они поделятся не меньше. Кстати, MakeUpMe Academy — это не просто школа макияжа. Это акселератор роста новых визажистов, где новичкам помогают развиваться в профессии.

Корпоративное обучение

Корпоративные подарки — это, как правило, что-то символичное и мало практичное. В Академии предлагают разрушить этот миф. Идеальный новогодний подарок для женского коллектива корпоративное обучение мейкапу. На мастер-классе визажисты создадут гостьям фирменный образ — мейкап и укладку, соответствующие стилю компании и его настроению. И, конечно же, научат каждую девушку повторять его самостоятельно. Все это в праздничной атмосфере, с игристым и угощениями.

О других возможностях и идеях подарков ты можешь узнать на сайте MakeUpMe Academy.

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