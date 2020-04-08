Новый клип Джастина Тимберлейка — это наш идеальный карантин

Звезды / Новости 8 апреля 2020

Cosmo

День начинается с приятной премьеры — Джастин Тимберлейк и Андерсон Пак выпустили клип на песню «Don`t Slack», которая стала саундтреком мультфильма «Тролли. Мировой тур». В главной роли мы видим актрису Анну Кендрик, которая также озвучивала картину.

По сюжету девушка сидит дома в пижаме, а музыканты врываются к ней и всеми способами пытаются ее развеселить. Конечно же, в такой компании ей не пришлось скучать и все заканчивается вечеринкой. Включай и лови заряд энергии на целый день!