Новый клип Джастина Тимберлейка — это наш идеальный карантин
DON’T SLACK @anderson._paak @annakendrick47 @trolls #TROLLSWORLDTOUR
Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) 6 Апр 2020 в 8:25 PDT
День начинается с приятной премьеры — Джастин Тимберлейк и Андерсон Пак выпустили клип на песню «Don`t Slack», которая стала саундтреком мультфильма «Тролли. Мировой тур». В главной роли мы видим актрису Анну Кендрик, которая также озвучивала картину.
По сюжету девушка сидит дома в пижаме, а музыканты врываются к ней и всеми способами пытаются ее развеселить. Конечно же, в такой компании ей не пришлось скучать и все заканчивается вечеринкой. Включай и лови заряд энергии на целый день!