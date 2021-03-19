Новый поворот: cын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс дал показания против отца

Звезды / Новости 19 марта 2021

Cosmo

Всплывают все новые и новые подробности разбирательств между бывшими супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Так, на днях стало известно, что актриса собирается обвинить Брэда в домашнем насилии и уже готовит доказательства. А сегодня в СМИ попала новость о том, что против отца свидетельствует и сын пары, Мэддокс.

«Он уже дал показания как взрослый в ходе продолжающегося спора его родителей об опеке. И это было не на пользу Брэду. Мэддокс даже не использует фамилию Питт, только в официальных документах. Он намерен сменить свою фамилию на Джоли. К слову, Анджелина не поддерживает это решение сына», — поделился анонимный источник с Us Weekly.

Кроме Мэддокса, в суде готовятся выступить и другие дети пары: Шайло, Вивьен и Нокс.