Новый скандал: Джастина Бибера обвинили в изнасиловании фанатки, но он не стал молчать

На днях в центре скандала оказался Джастин Бибер, которого обвинили в изнасиловании. Девушка по именни Дэниэль в Twitter заявила, что певец напал на нее 9 марта 2014 года в отеле Four Seasons в Остине, штат Техас. По словам девушки, Джастин пригласил ее и ее друзей в свой номер, а затем предложил с ним переспать.

«Он повалил меня на кровать и стянул с меня джинсы. Я словно лишилась чувств. Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло дальше», — заявила Дэниэль.

Сам Джастин молчать в такой ситуации не стал и публично прокомментировал ситуацию:

«Обычно я не обращаю внимания на подобные заявления, но после разговора с женой и своей командой я решил высказаться. Слухи есть слухи, но сексуальное насилие — это то, к чему я отношусь серьезно», — написал Бибер.

« Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле, я никогда там не был. Как утверждает эта женщина, я действительно был в Остине на фестивале Sxsw и спел там несколько песен. Но чего не знала эта женщина, так это то, что я находился там со своей бывшей девушкой Селеной Гомес ».

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ

« У нас есть также подтверждение регионального менеджера Four Seasons, что меня не было в отеле ни 9, ни 10 марта, и я готов предоставить все эти доказательства СМИ, если потребуется. 10 марта Селена уехала, а я остался в отеле Westin, как это видно в квитанциях. Мы забронировали его на пару дней, чтобы остаться на шоу Def Jam, но я уехал 11-го числа, чтобы вернуться домой », — заявил певец.

Более того, Бибер отметил, что к таким заявлениям нужно относиться очень серьезно, поэтому он даже планирует подать в суд на девушку за ложные обвинения.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS