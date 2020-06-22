Новый скандал: Джастина Бибера обвинили в изнасиловании фанатки, но он не стал молчать

Звезды / Новости
22 июня 2020
Cosmo

         

На днях в центре скандала оказался Джастин Бибер, которого обвинили в изнасиловании. Девушка по именни Дэниэль в Twitter заявила, что певец напал на нее 9 марта 2014 года в отеле Four Seasons в Остине, штат Техас. По словам девушки, Джастин пригласил ее и ее друзей в свой номер, а затем предложил с ним переспать. 

«Он повалил меня на кровать и стянул с меня джинсы. Я словно лишилась чувств. Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло дальше», — заявила Дэниэль.

Сам Джастин молчать в такой ситуации не стал и публично прокомментировал ситуацию:

 «Обычно я не обращаю внимания на подобные заявления, но после разговора с женой и своей командой я решил высказаться. Слухи есть слухи, но сексуальное насилие — это то, к чему я отношусь серьезно», — написал Бибер.

 «Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле, я никогда там не был. Как утверждает эта женщина, я действительно был в Остине на фестивале Sxsw и спел там несколько песен. Но чего не знала эта женщина, так это то, что я находился там со своей бывшей девушкой Селеной Гомес».

 

«У нас есть также подтверждение регионального менеджера Four Seasons, что меня не было в отеле ни 9, ни 10 марта, и я готов предоставить все эти доказательства СМИ, если потребуется. 10 марта Селена уехала, а я остался в отеле Westin, как это видно в квитанциях. Мы забронировали его на пару дней, чтобы остаться на шоу Def Jam, но я уехал 11-го числа, чтобы вернуться домой», — заявил певец.

Более того, Бибер отметил, что к таким заявлениям нужно относиться очень серьезно, поэтому он даже планирует подать в суд на девушку за ложные обвинения.

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: instagram.com/justinbieber
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