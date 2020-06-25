Новый скандал в Голливуде: Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в гомофобии и антисемитизме

Звезды / Новости 25 июня 2020

Cosmo

После убийства Джорджа Флойда, которое привело к массовым протестам против расизма в США, звезды начали активно делиться воспоминаниями о том, как сами сталкивались с дискриминацией в том или ином виде. Так, в новом интервью изданию The Sunday Times Вайнона Райдер вспомнила, как на одной из вечеринок в 1996 году Мел Гибсон отпустил шутку в адрес ее еврейского происхождения.

«Ты ведь не одна их тех, кто сбежал от печи, верно?» — поинтересовался актер.

На той же вечеринке Гибсон не упустил случая прокомментировать ориентацию друга актрисы Кевина Аукоина, который был открытым геем. Разговаривая с мужчиной, он вдруг спросил: «Стоп, я что, заражусь СПИДом?»

Сам актер все обвинения отрицает, утверждая, что Райдер лжет, причем не первый раз. По словам официального представителя актера, много лет назад он попытался поговорить с Вайноной о том, зачем она распространяет ложную информацию в прессе, однако та отказалась.