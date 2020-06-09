Горячая кухня: Дэвид Бекхэм планирует выпустить свое кулинарное телешоу

Звезды / Новости
9 июня 2020
Cosmo

       

Кулинария — давнее хобби Дэвида Бекхэма, которое футболист, видимо, решил превратить в профессию. Во время карантина спортсмен не раз показывал в Stories свои кулинарные творения, а также выходил с Гордоном Рамзи в прямые эфиры в Instagram. Ну а сейчас, по информации The Sun, он ведет переговоры с Netflix и BBC о запуске собственного шоу.

«Одним из неожиданных плюсов карантина для Дэвида оказалась возможность делать то, что он любит больше всего — печь. В последнее время он повторил немало старых рецептов своей мамы, а на свой недавний день рождения получил в подарок немало кастрюль и сковородок»— рассказал The Sun анонимный источник.

Что ж, ждем подтверждение от самого Дэвида!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 4 Дек 2019 в 12:18 PST

5 5 1
Автор: Анастасия Благодарная
Фото: instagram.com/davidbeckham
Спецпроекты
Узнай, что носить этим

летом
Реклама
Читайте также
1
Узнай, что носить этим летом
2
Дженнифер Лопес разыграет билеты на свой концерт
3
Кендалл Дженнер ответила на обвинение в использовании фотошопа
4
20 стильных образов Натали Портман
5
Белла Хадид показала любимую вещь в гардеробе
Звезды / Новости

Шанс есть у каждого: Дженнифер Лопес разыгрывает VIP-билеты на свой концерт

Повезет же победителю! 

Звезды / Новости

Тайный мир Джонни Деппа: 9 неожиданных высказываний актера о дочери, красоте и мнении окружающих 

Сегодня любимчику миллионов девушек по всему миру исполняется 57 лет.  

Звезды / Новости
Это интересно

Мимими дня: инсайдеры рассказали о первых словах сына Меган Маркл и принца Гарри

Как трогательно. 

Stay home with Cosmopolitan
1
МакДональдз і Фундація Дім Рональда МакДональда передали 1 мільйон гривень дитячим лікарням
2
Редкий кадр: Дженнифер Энистон показала свое обнаженное фото, которое выставят на аукцион
3
В седле: королева Елизавета впервые появилась на публике после самоизоляции
4
«Это настоящее разочарование»: Дженнифер Лопес прокомментировала отмену свадьбы
5
Бумбокс, Друга Ріка, Alina Pash та інші українські зірки заспівають на благодійному онлайн-концерті на підтримку лікарів
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Тает лед: Хайден Панеттьери опубликовала видео с Владимиром Кличко в своем новом Instagram-аккаунте 

Хороший знак.

Loading...
Звезды / Новости

Как Мэрилин Монро: новый неподражаемый образ Кэти Перри вызвал восторг у ее подписчиков

Какая красотка!

Звезды / Новости

Неожиданный поворот: у Джеймса Бонда в новом фильме будет ребенок

Какой сюрприз!

Читайте также
1
Узнай, что носить этим летом
2
Відкриваємо Україну разом: Сергій Притула назвав топ-5 місць, які обов'язково варто відвідати
3
Модні топи, майки і футболки від українських брендів, які необхідні вам цього літа
4
«Мне не стыдно быть счастливым», — Владимир Остапчук дал интервью о разводе и новой возлюбленной
5
Не відірвати очей: Джамала поділилася кадрами з сімейної фотосесії
Звезды / Новости

Редкий кадр: беременная Джиджи Хадид поделилась новым совместным фото с Зейном Маликом

Как романтично!

Звезды / Новости
Это интересно

Мимими дня: Кейт Миддлтон поделилась новым фото принца Уильяма и их подросших детей

Герцогиня — отличный фотограф!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ходят слухи: еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта собирается сменить пол

Об этом пишут западные таблоиды. 

Звезды / Новости

Лучшие друзья: Ана де Армас и дети Бена Аффлека веселятся и обнимаются на совместной прогулке

Очень мило. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Откровенное признание: Билли Айлиш рассказала о бывших и о том, что повлияло на ее стиль

Вот это слова!

Звезды / Новости

Анджелина Джоли отменила празднование 45-летия из-за событий в Америке

Звезда серьезно обеспокоена происходящим.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Ну здравствуй, Кайли: Forbes назвали самых высокооплачиваемых звезд

Как думаешь, кто лидирует?

Звезды / Новости

СМИ: Ким Кардашьян планирует запуск нового косметического бренда

А почему бы и нет?

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

«Не знаю, поженятся ли они»: мама Илона Маска рассказала о своем отношении к Граймс

И о внуке. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.