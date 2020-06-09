Горячая кухня: Дэвид Бекхэм планирует выпустить свое кулинарное телешоу

Звезды / Новости 9 июня 2020

Cosmo

Кулинария — давнее хобби Дэвида Бекхэма, которое футболист, видимо, решил превратить в профессию. Во время карантина спортсмен не раз показывал в Stories свои кулинарные творения, а также выходил с Гордоном Рамзи в прямые эфиры в Instagram. Ну а сейчас, по информации The Sun, он ведет переговоры с Netflix и BBC о запуске собственного шоу.

« Одним из неожиданных плюсов карантина для Дэвида оказалась возможность делать то, что он любит больше всего — печь. В последнее время он повторил немало старых рецептов своей мамы, а на свой недавний день рождения получил в подарок немало кастрюль и сковородок », — рассказал The Sun анонимный источник.

Что ж, ждем подтверждение от самого Дэвида!