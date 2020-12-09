Из пены морской: 22-летняя дочь Стива Джобса снялась обнаженной в своей первой рекламной кампании

Звезды / Новости 9 декабря 2020

Cosmo

Глядя на Кайю Гербер, Лилу Мосс, Лили Роуз-Депп и других дочерей знаменитых красоток, мы не сомневаемся в будущем модельной индустрии. А на днях к списку многообещающих молодых моделей присоединилась также 22-летняя дочь Стива Джобса Ева — девушка снялась обнаженной для праздничной рекламной кампании косметического бренда Glossier.

На фото девушка позирует в роскошных украшениях, с патчами под глазами и с ярким блеском для губ в руках, лежа в ванне с пеной. Какая красивая!