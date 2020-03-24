Новость дня: беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж

Звезды / Новости 24 марта 2020

Cosmo

В декабре прошлого года Мишель Уильямс и отец ее будущего ребенка, режиссер Томас Кайл объявили о своей помолвке. И пока поклонники гадали, когда же состоится торжество в связи с пандемией коронавируса, оказалось, что парочка уже успела связать себя узами брака тайно. Об этом анонимные источники сообщили изданию Us Weekly, тем самым подтвердив слухи, возникшие после того, как на днях парочка попала в объективы папарацци с обручальными кольцами на пальцах.

Напомним, Мишель и Томас познакомились во время съемок фильма «Фосси/Вердон», в котором актриса сыграла главную роль. Для обоих это будет второй брак. Поздравляем!