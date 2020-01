Новость дня: Билли Айлиш исполнит саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде

Новость дня: Билли Айлиш, которая покорила всех своей нестандартной музыкой и уникальным стилем, исполнит саундтрек к юбилейной 25-ой части бондианы «Не время умирать».

«Билли написала песню вместе со своим братом Финеасом, и она — самая молодая артистка в истории, которая записала саундтрек к «Джеймсу Бонду», — сообщили в официальном Twitter «бондианы».

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg