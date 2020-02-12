Новость дня: Джамала станет мамой во второй раз

Звезды / Новости 12 февраля 2020

Cosmo

Отличные новости от Джамалы: певица и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов станут родителями во второй раз. Радостной вестью певица поделилась в своем Instagram-аккаунте под семейным фото, на котором показала округлившийся животик.

«Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,

Как взвешенная крупа, норма.

Но ты постучал, дал знак, что здесь,

Пристыдил меня,

что я вновь не сама.

И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.

И со вселенной внутри ожидаю тебя,

Да что там — души не чаю.

Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.

Это чудо, которое дарит Всевышний!», -— написала звезда.

Мы очень рады!