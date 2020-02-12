Новость дня: Джамала станет мамой во второй раз

Звезды / Новости
12 февраля 2020
Cosmo

Джамала 2020

Отличные новости от Джамалы: певица и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов станут родителями во второй раз. Радостной вестью певица поделилась в своем Instagram-аккаунте под семейным фото, на котором показала округлившийся животик. 

«Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!», - написала звезда.

Джамала беременна

Мы очень рады!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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