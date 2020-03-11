Новость дня: Дженна Деван и Стив Кази стали родителями
Дженна Деван и Ченинг Татум разошлись в 2018 году, однако остались в хороших отношениях и продолжают жить дальше. Девушка помолвлена с актером Стивом Кази, а 6-го марта у пары родился сын.
Мальчика назвали Калум. Об этом в своем инстаграм поделился Стив Кази, выложив фото ладошки новорожденного сына. По словам родителей, они оба невероятно счастливы.
«...Никогда больше жизнь не будет прежней. Добро пожаловать в наш мир, Калум Майкл Ребел Кази» — подписал фото отец малыша.
Допис, поширений Steve Kazee (@stevekazee) 10 Бер 2020 р. о 11:28 PDT
Мы невероятно рады за Дженну и Стива. Искренне желаем им счастья.