Новость дня: Джонни Депп встречается с 33-летней моделью

Звезды / Новости 7 сентября 2020

Cosmo

Этот год выдался непростым для Джонни Деппа, однако, кажется, сейчас в его жизни (по крайней мере, в личной) началась светлая полоса. Так, после долгих судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, которые, к слову, еще не закончились, в жизни актера появилась новая любовь — как сообщают западные СМИ, голливудский секс-символ встречается с 33-летней моделью Софи Германн.

По словам инсайдеров, звезды познакомились в начале этого года, и с тех пор регулярно виделись в Лондоне, где Депп часто бывал на судебных заседаниях (и будет появляться в дальнейшем из-за съемок в продолжении «Фантастических тварей»).

Пока Джонни информацию никак не прокомментировал, но мы уверены, что это лишь вопрос времени. Красивая пара, правда?