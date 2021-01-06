Новость дня: Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Звезды / Новости 6 января 2021

Cosmo

Вслед за новостью о разводе Зои Кравиц и Карла Глусмана в западной прессе появилось сообщение об еще одном громком расставании. Как сообщает издание New York Post, Ким Кардашьян и Канье Уэст, отношения которых то ухудшались, то налаживались во время карантина, все-таки приняли решение развестись.

По словам инсайдеров, Ким уже даже успела нанять самого известного адвоката по звездным разводам Лору Вассер, которая будет защищать ее интересы. «Пока они держат эту новость в тайне, но они все же решились сделать это», — сообщают анонимные источники.

Очень жаль!