Новость дня: Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме (и в сети от этого явно не в восторге!)

Звезды / Новости 18 июня 2020

Cosmo

В конце прошлого года Кристен Стюарт назвали главной актрисой десятилетия. Тогда пользователи сети еще долго обсуждали выбор членов Ассоциации голливудских критиков, отмечая, что в киноиндустрии есть кандидатуры намного сильнее. И вот звезда снова попала под шквал критики — причиной послужила новость о том, что она сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер» о жизни «королевы сердец».

В центре сюжета — три дня, в течение которых принцесса Диана все отчетливее понимает, что ее брак с принцем Чарльзем разрушен. По словам режиссера Пабло Ларраина, Кристен, в которой сочетаются сила, хрупкость и загадочность, сможет сыграть эту роль как нельзя лучше.

Пользователи сети же с таким мнением режиссера не согласились, отметив, что Кристен во всех фильмах играет «с одним и тем же выражением лица» и что она совсем не похожа на Диану.

А тебе как выбор?