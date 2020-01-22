Новость дня: Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Звезды / Новости 22 января 2020

Cosmo

Сегодня сеть взорвала новость о том, что 52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса. Как сообщает The Hollywood Reporter, закрытая церемония бракосочетания состоялась 20 января в Малибу. Известно, что более тридцати лет назад звезды встречались, однако ни во что серьезное это не переросло.

«Красивых девушек много. Я без проблем мог бы выбрать кого-то другого, но в течение последних 35 лет я хотел только Памелу. Она вдохновляет меня, а я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает», — признался мужчина.

Романтика!

