Новость дня: plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Звезды / Новости 21 января 2020

Cosmo

Радостная новость для всех поклонников модели: на этих выходных Эшли Грэм впервые стала мамой! Модель родила сына и поделилась известием об этом важном событии в своем Instagram-профиле.

Уверены, скоро Эшли покажет кроху на трогательном фото, ведь она из тех знаменитостей, кто не скрывал факт своей беременности и открыто говорила о своем положении. Так, на протяжении всех 9 месяцев Эшли делилась с поклонниками фото и видео, на которых показывала, как меняется ее тело, и регулярно появлялась на вечеринках и красных дорожках, доказывая, что беременность — это не о затворничестве, а самый активный и счастливый период в жизни женщины.

Не женщина, а вдохновение!