Новость дня: plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 7 Ноя 2019 в 6:40 PST
Радостная новость для всех поклонников модели: на этих выходных Эшли Грэм впервые стала мамой! Модель родила сына и поделилась известием об этом важном событии в своем Instagram-профиле.
Уверены, скоро Эшли покажет кроху на трогательном фото, ведь она из тех знаменитостей, кто не скрывал факт своей беременности и открыто говорила о своем положении. Так, на протяжении всех 9 месяцев Эшли делилась с поклонниками фото и видео, на которых показывала, как меняется ее тело, и регулярно появлялась на вечеринках и красных дорожках, доказывая, что беременность — это не о затворничестве, а самый активный и счастливый период в жизни женщины.
Не женщина, а вдохновение!
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 11 Янв 2020 в 1:01 PST