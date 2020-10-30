Это официально: Скарлетт Йоханссон вышла замуж
Пятница начинается с отличных новостей: так, стало известно, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, которые обручились в 2019 году, стали мужем и женой. Влюбленные связали себя узами браками на минувших выходных, пригласив на церемонию только самых близких. Мероприятие прошло с соблюдением всех карантинных мер.
Об этом стало известно из официального инстаграм фонда Meals on Wheels, который сообщил, что молодые попросили всех, кто хочет поздравить их с важным событием, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям.
Публикация от Meals on Wheels America (@mealsonwheelsamerica) 29 Окт 2020 в 11:52 PDT
Поздравляем Скарлетт и Колина!