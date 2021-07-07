Новость дня: Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз

Звезды / Новости 7 июля 2021

Cosmo

Звездный бэби-бум и не думает сбавлять обороты — так, сегодня стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон и ее супруг Колин Жост станут родителями. Об этом сообщает издание Page Six и еще ряд западных СМИ. По словам инсайдеров, именно из-за этого актриса перестала появляться на мероприятиях, посвященных выходу и промо нового фильма с ее участием «Черная вдова» (Black Widow).

Это будет первый ребенок для Жоста и второй — для Йоханссон (звезда воспитывает дочь Роуз Дороти, рожденную в браке с Роменом Дориаком — прим. ред. ). Поздравляем!