Новость дня: у Тома Хэнкса и его жены обнаружили коронавирус

Звезды / Новости 12 марта 2020

Cosmo

Если Тому Крузу удалось избежать заражения коронавирусом, попав на карантин в Италии, еще один его коллега, Том Хэнкс, увы, присоединился к тревожной статистике. У Тома и его жены, Риты Уилсон, диагностировали коронавирус: это случилось в Австралии, где супруги проводили отпуск.

Они почувствовали недомогание, усталость, боль в мышцах, из-за чего обратились к врачу:

«Мы чувствовали себя уставшими, как будто простуженными, наблюдалась боль в мышцах. У Риты был озноб, который приходил и температура. Чтобы сделать все правильно, мы прошли тестирование на коронавирус, и результаты оказались положительными. Мы будем обследоваться, наблюдаться и и быть на карантине столько, сколько требуется для безопасности окружающих», — рассказал в инста-эккаунте Хэнкс.

Желаем Тому и Рите скорейшего выздоровления и напоминаем, что с сегодняшнего дня карантин объявлен и в Украине. Подробнее об этом читайте здесь.