Новость дня: Зендая встречается с коллегой по сериалу «Эйфория»

Звезды / Новости
7 февраля 2020
Cosmo

Уже несколько дней в сети не утихают слухи о романе Зендаи и ее коллеги по сериалу «Эйфория» Джейкоба Элорди все из-за милых совместных фото актеров во время шопинга в Нью-Йорке. Масла в огонь подливают инсайдеры, которые утверждают, что звезды и правда встречаются, причем довольно давно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ♡ (@svfxmulti) 4 Фев 2020 в 12:49 PST

«Зендая и Джейкоб вместе уже несколько месяцев. Сначала они были друзьями, но после окончания съемок их отношения переросли во что-то большее. Она уже даже успела познакомить его с семьей ее родственники без ума от Джейкоба. У них очень много общего, им весело вместе, рассказывают источники.

Зендая парень 2020

Нам очень нравится эта пара, а тебе?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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