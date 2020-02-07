Новость дня: Зендая встречается с коллегой по сериалу «Эйфория»

Звезды / Новости 7 февраля 2020

Cosmo

Уже несколько дней в сети не утихают слухи о романе Зендаи и ее коллеги по сериалу «Эйфория» Джейкоба Элорди — все из-за милых совместных фото актеров во время шопинга в Нью-Йорке. Масла в огонь подливают инсайдеры, которые утверждают, что звезды и правда встречаются, причем довольно давно.

«Зендая и Джейкоб вместе уже несколько месяцев. Сначала они были друзьями, но после окончания съемок их отношения переросли во что-то большее. Она уже даже успела познакомить его с семьей — ее родственники без ума от Джейкоба. У них очень много общего, им весело вместе, — рассказывают источники.

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