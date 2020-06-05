Ну здравствуй, Кайли: Forbes назвали самых высокооплачиваемых звезд
Редакторы журнала Forbes регулярно составляют рейтинги звезд, которые зарабатывают больше всех, и по окончанию карантина они опубликовали свежие данные. Несмотря на скандал вокруг Кайли Дженнер, которая якобы завышала уровень своих доходов, звезда заняла в рейтинге первое место. За год ей удалось заработать $590 миллионов благодаря продаже акций своего бренда Kylie Cosmetics.
Публикация от Kylie (@kyliejenner) 10 Фев 2020 в 2:10 PST
Второе место занял музыкант Канье Уэст, который заработал $170 млн. Большую часть дохода ему принес выпуск кроссовок Yeezy совместно с Adidas.
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 6 Май 2020 в 8:39 PDT
На третьей строчке оказался теннисист Роджер Федерер с доходом в размере $106,3 млн. Кроме него в десятку вошли: Криштиану Роналду ($105 млн), Лионель Месси ($104 млн), Тайлер Перри ($97 млн), Неймар ($95,5 млн), Говард Стерн ($90 млн), Леброн Джеймс ($88,2 млн) и Дуэйн Джонсон ($87,5 млн).