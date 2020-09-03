«Ну яка я місіс Капоне?»: Алла Костромічова розповіла, чому не бере прізвище чоловіка

Звезды / Новости 3 сентября 2020

Cosmo

Ведуча «Супер Топ-моделі по-українськи» (Новий канал) вже більше п`яти років одружена з американським бізнесменом, але їй досі дивно чути звернення «місіс Капоне»

Чи брати прізвище чоловіка після весілля — питання, яке почали обговорюватися лише кілька десятиліть тому. Якщо раніше жодна причина не могла стати достатньо поважною, щоб жінка залишила дівоче прізвище, то зараз бажання в цьому питанні відіграє ключову роль. Ось і ведуча «Супер Топ-моделі по-українськи» (Новий канал) Алла Костромічова вирішила не брати прізвище чоловіка-американця.

— Я не беру прізвище чоловіка, тому що в нього прізвище Капоне. «О, Алла Капоне, це ж майже як Аль Капоне!» — ось цього дуже не хочеться, — пояснила ведуча Нового каналу в інтерв`ю Маші Єфросініній у рамках її YouTube-проекту «Экзамен на откровенность». — Хоча я заміжня вже п`ять років, досі смикаюся, коли мене називають «місіс Капоне». Ну яка я місіс Капоне? Взагалі не почуваюся так.

До речі, чоловік Алли — Джейсон Капоне — справді нащадок того самого Аль Капоне. Щоправда, не прямий. Мати чоловіка — з Сицилії, тато народився недалеко від Риму. А сам Джейсон з`явився на світ вже у Сполучених Штатах Америки, тому Алла вважає його більше американцем, ніж італійцем.