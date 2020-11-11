Объект желания: Кьяра Ферраньи представила новую коллекцию с Lancôme

Красота / Новинки 11 ноября 2020

Cosmo

Не знаем как ты, но мы обожаем Кьяру Ферраньи за узнаваемый и яркий стиль, который копируют тысячи девушек по всей планете. Тяга к бьюти-экспериментам блогера нашли воплощение в стильной и смелой коллекции макияжа, созданной в соавторстве с Lancôme. Это уже вторая по счету коллаборация Кьяры с французским брендом и надо сказать, выглядит она потрясающе.

Здесь есть тушь-бестселлер Monsieur Big, матовые помады L’Absolu Rouge Drama Matte, атласные помады L’Absolu Rouge Cream, одетые в сияющие голубые флаконы с фирменным принтом Ферраньи. Изюминка коллекции — палетка The Fashion Flirty Palette с тенями для век, базой под мейкап, придающей сияние, хайлайтерами и бронзером.

Надеемся, коллекцию можно будет приобрести в Украине, потому что мы уже хотим все!