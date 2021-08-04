Модное вдохновение: повторяем легендарные образы принцессы Дианы с новой pre-fall коллекцией Simple Retro

Мода / Fashion news 4 августа 2021

Cosmo

Нью-Йоркский Бренд женской одежды Simple Retro черпает вдохновение из эпох моды прошлого и пересматривает любимые периоды в коллекции Pre-Fall 2021.

Черпая вдохновение у одной из величайших икон стиля двадцатого века, Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, Simple Retro представила предложение, которое отмечает ее наследие тщательно подобранной коллекцией образов, напоминающих ее популярные стили 1980-х и 1990-х годов в новой интерпретации для современной девушки.

Самые запоминающиеся образы принцессы Дианы пронизаны чувством ненавязчивой элегантности и непринужденности, за которые ее так обожали. Коллекция Pre-Fall 2021 от Simple Retro пересматривает некоторые из ее знаковых образов 80-х и 90-х годов, представив такие предметы гардероба как жаккардовые свитера Iris, узкие трикотажные изделия с воротником, плиссированные юбки-миди и элегантные блузки с воротниками в викторианском стиле. Для коллекции Pre-Fall была выбрана ненасыщенная цветовая палитра синих, желтых, кремовых и зеленых оттенков с ключевыми элементами, на которых заметно выделяется жаккард Iris, который вплетен в классический викторианский сюжет. Подобно принцессе Уэльской, коллекция органично сочетает в себе викторианскую эстетику старого мира и идеалы современной девушки, уделяя особое внимание комфорту и простоте одежды.

Компания Simple Retro, основанная женщинами и сделавшая своей миссией предлагать свежий дизайн, вдохновленный культовыми винтажными силуэтами, была запущена в 2015 году, чтобы предложить женщинам во всем мире самые востребованные классические стили по доступной цене.

Одежду из коллекции Simple Retro Pre-Fall 2021 можно заказать на сайте.