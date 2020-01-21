Объявили, кто станет новым главным героем шоу «Холостяк-10»
Новый сезон — новый холостяк! Пока участник 9 сезона телешоу Никита Добрынин делал предложение своей девушке Даше Квитковой, организаторы шоу объявили о новом главном герое популярного проекта.
Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 17 Янв 2020 в 3:23 PST
Так, нам уже известно, что программа стартует в марте и новый холостяк — очень далек от мира шоубизнеса. На этот раз девушки будут бороться за сердце… пилота! И владельца летной школы в США. Имя героя пока держат в тайне, но ты уже можешь подсмотреть небольшой тизер ниже.
Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 20 Янв 2020 в 11:59 PST