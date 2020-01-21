Объявили, кто станет новым главным героем шоу «Холостяк-10»

Звезды / Новости 21 января 2020

Cosmo

Новый сезон — новый холостяк! Пока участник 9 сезона телешоу Никита Добрынин делал предложение своей девушке Даше Квитковой, организаторы шоу объявили о новом главном герое популярного проекта.

Так, нам уже известно, что программа стартует в марте и новый холостяк — очень далек от мира шоубизнеса. На этот раз девушки будут бороться за сердце… пилота! И владельца летной школы в США. Имя героя пока держат в тайне, но ты уже можешь подсмотреть небольшой тизер ниже.