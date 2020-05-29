Творческий ход или перебор: возлюбленная Илона Маска Граймс продаст на аукционе... частичку своей души

Звезды / Новости 29 мая 2020

Cosmo

Только в сети немного поутихли разговоры о необычном имени новорожденного сына Илона Маска и Граймс, как певица снова удивила публику. Как сообщает Bloomberg, звезда открывает свою первую художественную выставку, где выставит на продажу рисунки, фотографии, гравюры и... частичку своей души. Нет, мы не шутим: покупатель получит официальный документ на владению ею, составленный адвокатом Граймс.

«Я не хотела, чтобы кто-то ее покупал, поэтому сначала выставила цену в 10 миллионов долларов. Однако учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, как можно заявлять такую стоимость?» — отметила певица. Исходя из этих изображений, Граймс решила отдать самый ценный лот тому, кто предложит за него больше.

Что скажешь: хороший творческий (и маркетинговый) ход или перебор?