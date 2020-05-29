Творческий ход или перебор: возлюбленная Илона Маска Граймс продаст на аукционе... частичку своей души

Звезды / Новости
29 мая 2020
Cosmo

Только в сети немного поутихли разговоры о необычном имени новорожденного сына Илона Маска и Граймс, как певица снова удивила публику. Как сообщает Bloomberg, звезда открывает свою первую художественную выставку, где выставит на продажу рисунки, фотографии, гравюры и... частичку своей души. Нет, мы не шутим: покупатель получит официальный документ на владению ею, составленный адвокатом Граймс.

«Я не хотела, чтобы кто-то ее покупал, поэтому сначала выставила цену в 10 миллионов долларов. Однако учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, как можно заявлять такую стоимость?» — отметила певица. Исходя из этих изображений, Граймс решила отдать самый ценный лот тому, кто предложит за него больше. 

Что скажешь: хороший творческий (и маркетинговый) ход или перебор?

 

 

0 5 0
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
5 кроків до свідомого

життя сучасної дівчини
Узнай, что носить этим

летом
Реклама
Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Узнай, что носить этим летом
3
4 ключевых элемента базового гардероба Беллы Хадид
4
В гостях у Милы Кунис и Эштона Катчера: как выглядит дом пары
5
Стало известно, что Гийом Кане и Марион Котийяр переболели коронавирусом
Звезды / Новости
Это интересно

«Это настоящее разочарование»: Дженнифер Лопес прокомментировала отмену свадьбы

Напомним, что ее свадьба с возлюбленным Алексом Родригесом должна была состояться уже этим летом. Но, видимо, не судьба…

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Он говорит, что у детей появится новая мама»: бывшая жена Владимира Остапчука шокировала подробностями их расставания

Телеведущий уже успел опровергнуть заявление Елены Войченко.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вопреки прогнозам врачей: модель Victoria’s Secret Роми Стрейд впервые станет мамой

Очень вдохновляюще!  

Stay home with Cosmopolitan
1
«Это настоящее разочарование»: Дженнифер Лопес прокомментировала отмену свадьбы
2
Бумбокс, Друга Ріка, Alina Pash та інші українські зірки заспівають на благодійному онлайн-концерті на підтримку лікарів
3
Это официально: стало известно, когда в Киеве заработает метро, наземный транспорт, школы и не только
4
Снова скандал: Меланию Трамп жестко раскритиковали за ее новый наряд
5
Королева Елизавета II может больше никогда не появиться на публике
Звезды / Новости

Талантлива во всем: Кейт Миддлтон сама подстригла своих детей

Идеальная мама.

Loading...
Звезды / Новости
Это интересно

Тает лед: Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились ради дочери

Ну наконец-то!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Снова за свое: Блейк Лайвли потроллила фото Райана Рейнольдса, лежащего в нижнем белье на кассе супермаркета

Обожаем. 

Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Узнай, что носить этим летом
3
Роми Стрейд впервые станет мамой и рассказала об опасности диет, ежедневных тренировок и стресса
4
Лучшие фильмы о культовых женщинах
5
Рецепты любимых зеленых смузи Гвинет Пэлтроу, Блейк Лайвли и Евы Лонгории
Звезды / Новости

Не о Гарри Поттере: Джоан Роулинг опубликует сказку, написанную 10 лет назад

Сенсация!

Звезды / Новости
Это интересно

Снова вместе? Папарацци застукали Ирину Шейк, тайно покидающую дом Брэдли Купера

Фотодоказательства уже внутри!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Она истощена»: как чувствует себя Кейт Миддлтон после отъезда принца Гарри и Меган Маркл

Ее можно понять.

Звезды / Новости

Билли Айлиш разделась и обратилась к хейтерам в новом чувственном ролике о принятии себя

Очень трогательно!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«В такие моменты чувствуешь себя ничтожеством»: Алла Костромичева рассказала об унижениях в моделинге

Неприятные стороны модельного бизнеса. 

Звезды / Новости
Это интересно

«Знакомьтесь, это Нала Миддлтон»: брат Кейт Миддлтон Джеймс похвастался пополнением в семье

Мимими дня!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

Нет покоя: Меган Маркл и принц Гарри снова переезжают

Меган там точно понравится, а вот принцу Гарри...

Звезды / Новости
Это интересно

Именинница дня: 7 цитат Маши Ефросининой о детях, женской солидарности и любви к себе

Сегодня телеведущей исполняется 41. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Илону Маску не разрешили назвать новорожденного сына аббревиатурой, но он нашел выход

Новое имя малыша ничуть не легче предыдущего…

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.