Очень редкие кадры: Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали подросших детей

Звезды / Новости 16 августа 2021

Cosmo

Александр Стоянов показал, как он и его известная супруга прима-балерина Екатерина Кухар провели выходные дни в родной Одессе.

Звезды мирового балета успели побывать не только на открытии кинофестиваля, но и отдохнуть с детьми — 6-летней дочерью Настей и 12-летним сыном Тимуром. Пара редко делится фотографиями детей, но на свежих фото можно увидеть, как они провели время на пляже в Одессе.

«Наши дети уже неделю отдыхают в Одессе с дедушкой и бабушкой, а мы решили с Катей выходные провести с ними. Сначала побывали на открытии Одесского кинофестиваля, а потом пол дня провели на пляже с детьми, посетили все пляжные аттракционы и даже уговорили Катю покататься на водном драконе», — поделился Александр.

Ну очень милая семья!