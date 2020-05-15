Очень смело: беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе

Звезды / Новости 15 мая 2020

Cosmo

Несмотря на пандемию коронавируса, звезды продолжают радовать нас громкими премьерами. Так. всего несколько часов назад Кэти Перри, которая совсем скоро впервые станет мамой, представила новый клип на трек Daisies. В чувственном видео звезда снялась в воздушном белом платье, а также полностью обнаженной на фоне водопада.

«Я написала эту песню несколько месяцев назад, чтобы призвать всех оставаться верными самим себе, не обращая внимания на то, что говорят другие. Недавно она приобрела для меня новый смысл в свете того, что сейчас переживает весь мир. Каждый из нас — отдельная личность среди семи миллиардов людей, с собственной историей, которую стоит рассказать», — написала Кэти в Instagram.

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