Очень трогательно: как Меган Маркл и принц Гарри поздравили принцессу Беатрис со свадьбой

Звезды / Новости
22 июля 2020
Cosmo

На минувшей неделе принцесса Беатрис тайно вышла замуж на Эдоардо Мапелли-Моцци. И если для поклонников это стало неожиданностью, то члены королевской семьи, конечно же, к важному событию были готовы. Так, небольшую церемонию, на которой присутствовало около 30 гостей, посетили даже королева Елизавета с принцем Филлипом.

Не остались в стороне от важного события и те, кто не смог его посетить. Так, к примеру, Меган Маркл и принц Гарри связались с принцессой Беатрис по видеосвязи (за время карантина такой способ общения стал, пожалуй, самым популярным). Но самая милая деталь — вместе с родителями на экране появился также малыш Арчи. Благодаря этому и без того трогательное поздравление от Меган и Гарри стало еще более милым и особенным.

Мимими дня! 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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