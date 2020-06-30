Очень важный повод: Брэд Питт впервые после развода вернулся в дом Анджелины Джоли

Звезды / Новости 30 июня 2020

Cosmo

В последнее время в отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта наблюдается неожиданное потепление — бывшие супруги мирно делят между собой время, проведенное с детьми, и стараются делать так, чтобы они чувствовали в своей жизни полноценное присутствие как мамы, так и папы.

Очередное доказательство того, что ради детей звезды готовы на многое — тот факт, что на днях актер впервые после расставания с экс-женой был замечен в ее доме в Лос-Анджелесе. Как сообщает Daily Mail, Питт провел в доме Джоли около двух часов, а затем уехал на своем мотоцикле.

По информаци инсайдеров, бывшие супруги встречались для того, чтобы обсудить грядущий день рождения близнецов Вивьен и Нокса — дети отпразднуют 12-летие 12 июля. Пользователи сети гадают, будет ли у детей два разных праздника по случаю дня рождения в компании мамы и отца, как было у 14-летней Шайло, или один — общий?

Нам хочется верить во второй вариант, а тебе?