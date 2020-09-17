Очередное расставание: Карди Би разводится с мужем после трех лет брака

Звезды / Новости 17 сентября 2020

Cosmo

Этот год оказался, пожалуй, одним из самых богатых на звездные разводы. Только мы подумали, что волна громких расставаний закончилась, как стало известно о том, что Карди Би подала на развод с рэпером Offset. Так, по заявлению самой певицы, они с супругом уже долгое время живут по отдельности и о том, чтобы попытаться спасти отношения, не может быть и речи. Звезда собирается судиться за право опеки над их общей дочерью, а также за то, чтобы суд обязал рэпера выплачивать ей алименты.

Судебное заседание по этому делу состоится уже совсем скоро — 4 ноября. Очень жаль!