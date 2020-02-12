Очередной скандал: жена старшего внука королевы Елизаветы II подала на развод

Звезды / Новости 12 февраля 2020

Cosmo

Кажется, в последнее время в жизни королевской семьи наступила черная полоса — начиная от громкого секс-скандала с участием принца Эндрю и заканчивая переездом Меган и Гарри в Канаду. А на днях стала известна еще одна новость, которая королеву точно не обрадовала — ее старший внук Питер Филлипс разводится со своей женой Отем после 12 лет брака. Известно, что на развод подала женщина — после расставания она собирается вернуться в родную Канаду и, возможно, забрать с собой их двух дочерей: 9-летнюю Саванну и 7-летнюю Айлу.

Дворец пока не прокомментировал информацию, однако инсайдеры сообщают, что Елизавету II известие очень расстроило, так как она поддерживала теплые отношения с женой внука.