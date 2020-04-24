Одинаковые улыбки: Кейт Хадсон снялась для обложки журнала вместе со своей годовалой дочкой и 74-летней мамой

Звезды / Новости 24 апреля 2020

Cosmo

Кейт Хадсон и ее маму Голди Хоун связывают особенные отношения. Недавно 74-летняя актриса трогательно поздравила дочь с днем рождения и поделилась ее редким фото без мейкапа, на которых та выглядит просто потрясающе. А на днях в сети опубликовали обложку нового номера журнала People, которую Кейт украсила вместе со своей годовалой дочкой Рани и мамой. Пользователи засыпали всех троих комплиментами и отметили, что у них одинаковые прекрасные улыбки.

Не можем с этим не согласиться — просто красотки!