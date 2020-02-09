Официальный визит Елены и Владимира Зеленских в Ватикан: встреча с Папой и безупречный образ первой леди

Звезды / Новости
9 февраля 2020
Cosmo

В ходе официального визита в Ватикан президент и первая леди Украины ввстретились с Папой Римским Франциском и преподнесли ему подарок: рождественскую посуду для кути от украинского бренда Gunia Project. Информаиция о встрече появилась в ряде западных таблоидов, кроме того, об этом рассказала и сама Елена Зеленская в своем инста-эккаунте. 

В этот раз, впрочем, как и всегда, первая леди очаровала безупречно-элегантным образом, который уже называют одним из самых удачных за время ее официального статуса. Для этого повода Елена выбрала топ украинского бренда SIX. юбку Dolce & Gabbana, дополнив образ туфлями Jimmy Choo и обручем Ruslan Baginskiy. Идеально!

Анна Шостак

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Фото: Getty Images
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