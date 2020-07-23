Огромный бриллиант и фотосессия на пляже: Деми Ловато выходит замуж

Звезды / Новости 23 июля 2020

Cosmo

Сегодня в мире стало на еще одну счастливую невесту больше. Певица Деми Ловато выходит замуж за своего возлюбленного Макса Эриха. Об этом звезда сообщила трогательным постом в Инстаграм.

Деми нежно призналась в любви жениху и заодно похвасталась впечатляющим камнем на помолвочном кольце, опубликовав кадры из романтической фотосессии на пляже.

«Макс Эрих, я поняла, что люблю тебя, как только тебя встретила. Это было что-то такое, что невозможно описать, если вы не испытали это на себе, но, к счастью, ты тоже это почувствовал. Я никогда в своей жизни не чувствовала себя так безоговорочно любимой кем-то (кроме моих родителей). Ты никогда не заставляешь меня быть кем-то другим, кроме самой себя. И ты делаешь так, что я хочу быть лучшей версией самой себя», — написала Деми.

Поздравляем эту красивую пару!