«Он бесконечно счастлив»: инсайдеры рассказали о личной жизни Брэда Питта

Звезды / Новости 13 февраля 2020

Cosmo

Для Брэда Питта год начался удачно — причем это касается как работы (в начале недели он получил свой первый «Оскар» за «Лучшую роль второго плана» в фильме «Однажды в… Голливуде»), так и личной жизни. Как утверждают инсайдеры, сейчас актер, который за последние годы «стал абсолютно другим человеком», переживает период обновления.

«Он бесконечно счастлив, любит своих детей и наслаждается спокойствием дома», — говорят они. Также источники, приближенные к актеру, отмечают, что именно корректировки, которые внес в свой образ жизни Питт, помогли ему достичь столь высоких профессиональных успехов.

Сам актер, по информации издания People, также подтверждает, что сейчас чувствует как никогда хорошо. «У меня есть друзья, прекрасные дети, мне нравится мой кофе, я люблю своих собак», — признался Брэд.

Мы очень рады, что жизнь актера наконец-то наладилась, а ты?