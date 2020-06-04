«Он переживает за его безопасность»: принц Уильям призвал принца Гарри вернуться в Лондон

Звезды / Новости 4 июня 2020

Cosmo

Переезжая в Лос-Анджелес, принц Гарри и Меган Маркл надеялись наконец-то начать жить спокойной жизнью, о которой всегда мечтали. Однако и вдали от Британии супруги находятся под постоянным прицелом прессы — в попытках узнать больше о личной жизни герцогов Сассекских репортеры даже запускают дроны над территорией их особняка.

Чтобы обезопасить себя и семью от вторжения и преследований, Гарри пришлось нанять сотрудников службы безопасности. Все это сильно выматывает принца и ухудшает его и без того не очень стабильное эмоциональное состояние. Главной поддержкой для Гарри в этот непростой период стал брат Уильям. Как сообщил инсайдер изданию Us Weekly, в последнее время они ежедневно созваниваются.

«Уильям очень переживает за благополучие и безопасность Гарри, Он постоянно советует ему вернуться в Лондон или переехать в более безпасное место», — рассказал аноним.