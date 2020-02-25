«Он был для меня всем»: жена Коби Брайанта произнесла трогательную речь на церемонии прощания с баскетболистом и их дочерью

Звезды / Новости
25 февраля 2020
Cosmo

До сих пор не можем смириться с этой трагедией. В конце января не стало известного баскетболиста Коби Брайанта. Вместе с 13-летней дочерью и экипажем в 5 человек он погиб при крушении частного вертолета. Известно, что Коби и Джианна-Мария направлялись на баскетбольный матч в Лос-Анджелесе, где должна была сыграть девочка.  

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась официальная церемония прощания с баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью. И невозможно было сдержать слез, когда с речью выступила жена Коби, Ванесса Брайант:

«Джиджи так хотела поменять мнение общества о женщинах в спорте. Она писала школьные сочинения о защите прав женщин и о неравноценной оплате в лигах NBA и WNBA. И я уверена, у нее были все шансы стать лучшей в WNBA», — вспоминала Ванесса о дочери, которой на момент гибели было всего тринадцать.

И, не сдерживая слез, говорила о муже: «Он был для меня всем. Коби и я начали встречаться, когда мне было всего 17 с половиной. Он был потрясающим мужем. 

Я никогда не воспринимала его как знаменитость или как легендарного баскетболиста. Он был моим милым мужем и прекрасным отцом моих детей. И я так рада, что он успел услышать, как КоКо впервые произносит слово «папа».

Бог знал, что они не смогли бы существовать на этой земле друг без друга. Поэтому ему пришлось забрать домой на небеса их обоих… Коби, позаботься о Джиджи. А я позабочусь о Натали, Бьянке и Капри. Мы по-прежнему лучшая команда».

Стоит ли говорить, что каждый из присутствующих в зале не мог сдержать слез.

 

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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