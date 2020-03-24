«Он был добрым и любящим»: умер экс-бойфренд Дженнифер Лопес

Звезды / Новости 24 марта 2020

Cosmo

Сегодня мир попрощался с Дэвидом Крузом, первой большой любовью Дженнифер Лопес. Дэвид и Дженн учились в одном классе и начали встречаться, когда обоим было всего по 15. Эти отношения продлились около 10 лет.

Дэвид умер в возрасте 51 года, официальная причина — болезнь сердца. Во время очередного кризиса врачам не удалось его спасти. Смерть мужчины подтвердила его 18-летняя возлюбленная: «Он был добрым и любящим. Ни за что не держался и всегда был очень открытым… Любое наше общение он заканчивал словами «я люблю тебя», — трогательно поделилась девушка.

Соболезнуем!