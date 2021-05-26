«Он был фантастическим»: Дженнифер Энистон растрогала поклонников, упомянув Брэда Питта в новом интервью

Звезды / Новости
26 мая 2021
Cosmo

Совсем скоро мы увидим долгожданный специальный выпуск культового сериала «Друзья», в котором наш любимый каст соберется в полном составе. А накануне премьеры звезды всячески подогревают интерес публики новыми совместными фото и ностальгическими интервью. Так, на днях в разговоре с Access Hollywood Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри и остальные поделились воспоминаниями со съемок в шоу.

В частности, они вспомнили, кто из приглашенных звезд запомнился им больше всего. Энистон отметила Риз Узерспун, Бена Стиллера и, на радость всем поклонникам, своего бывшего мужа Брэда Питта. 

«Мистер Питт был просто замечательным. Он был фантастическим», — призналась Дженнифер. Не сомневаемся и радуемся тому факту, что звездам удалось сохранить по-настоящему теплые отношения!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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